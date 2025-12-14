Mikaela Shiffrin in gara in superG a St. Moritz: “Voglio farlo ancora!”. Il n. di partenza

Con un annuncio sul suo profilo Istagram, Mikaela Shiffrin ha reso pubblica la decisione di tornare a disputare una gara in Super-G, a due anni dall’ultima volta. Dopo aver completamente saltato la scorsa stagione, l’americana disputerà oggi la discesa di Sankt Moritz, località nella quale ottenne nel 2022 l’ultimo successo nella specialità.

Per la statunitense si tratta quindi di un ritorno in una delle piste che più l’ha premiata in passato. Tre infatti sono state le vittorie ottenuto in passato sulla Corviglia per la fuoriclasse di Vail che, ai cancelletti, partirà con il numero 31. L’obiettivo odierno non sarà ovviamente il gradino più alto del podio ma quello di tornare a fare punti in Super-G.

A Shiffrin infatti non sembrano bastare slalom e gigante per la Coppa del Mondo generale e l’esperta americana è voluta correre immediatamente ai ripari. La giovane tedesca Emma Aicher, ieri davanti a Vonn nella discesa libera, sembra infatti poter minacciare il regno della statunitense per la generale con la sua partecipazione a tutte e quattro le specialità.