Michela Moioli inizia con un prezioso secondo posto a Cervinia la Coppa del Mondo di snowboardcross

Inizia al meglio la stagione dello snowboardcross in casa Italia. Davanti al pubblico amico arriva il primo podio per la squadra azzurra in Coppa del Mondo: a portarlo a casa ovviamente Michela Moioli, che agguanta una preziosa seconda piazza in quel di Cervinia.

L’azzurra, campionessa del mondo in carica, si è ben disimpegnata nei vari turni e nell’ultimo atto ha dovuto cedere il passo solamente alla francese Lea Casta. Per Moioli è il podio numero 45 in una carriera meravigliosa nel massimo circuito internazionale e soprattutto un buonissimo incipit nella stagione che porta verso le Olimpiadi di casa.

Casta, detentrice della sfera di cristallo, trova la quinta vittoria in carriera (quattro l’anno scorso), si ripete dopo il successo dell’anno scorso a Cervinia. Terza posizione per l’australiana Josie Baff che trova il podio davanti all’elvetica Sina Siegenthaler.

Da sottolineare anche la performance della giovane Lisa Frencesia Boirai: la non ancora diciottenne si è ben disimpegnata giungendo in semifinale e agguantando la settima piazza. Eliminata ai quarti invece Sofia Groblechner.