Mayweather incoronato miglior pugile del secolo! La classifica di The Ring, a Usyk e Pacquiao non basta la leggenda

Floyd Mayweather è stato incoronato come miglior pugile del secolo da The Ring Magazine, la ribattezzata Bibbia del Pugilato. La più nota rivista di settore a livello mondiale e storico punto di riferimento per tutti gli atleti, gli appassionati e gli addetti ai lavori, ha premiato il formidabile statunitense e lo ha investito dello scettro di miglior pugile pound for pound in attività tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2025 (dunque il primo quarto di secolo, poi se ne riparlerà in futuro).

Il ribattezzato Money (in virtù del suo ricco conto corrente) ha chiuso la propria carriera da professionista da imbattuto (50 vittorie in altrettanti incontri disputati) ed è stato Campione del Mondo in cinque diverse categorie di peso (superpiuma, leggeri, superleggeri, welter, superwelter), in ben 29 occasioni è salito sul ring per conquistare o difendere almeno una cintura (24 di questi match si sono disputati nel terzo millennio). Memorabile lo storico incontro con Manny Pacquiao, quando vennero infranti tutti i record di incassi tra pay per view e botteghino.

Il secondo posto in classifica è proprio per il filippino Manny Pacquiao, che lo scorso luglio è tornato sul ring per il Mondiale WBC dei pesi welter a 47 anni (perse in maniera discutibile contro Mario Barrios). Il ribattezzato Pac Man è stato Campione del Mondo in addirittura otto categorie di peso differenti, primo e unico a riuscire in questa impresa (mosca, supergallo, piuma, superpiuma, leggeri, superleggeri, welter, superwelter). Terza piazza per Terence Crawford, iridato in cinque categorie e fresco di ritiro dopo aver battuto Canelo Alvarez tra i supermedi.

Quarta posizione per l’ucraino Oleksandr Usyk, Campione del Mondo unico e indiscusso sia tra i pesi massimi che tra i massimi leggeri (attualmente detiene tre corone della categoria regina): una doppia impresa leggendaria non è bastata al Campione Olimpico per salire quantomeno sul podio. A seguire il giapponese Naoya Inoue, il nicaraguense Roman Gonzalez, Bernard Hopkins, Vasyl Lomachenko, Andre Warde Saul Alvarez.

MIGLIOR PUGILI DEL SECONDO PER THE RING