Max Perathoner lancia un messaggio e vince la discesa di Santa Caterina in Coppa Europa

Ancora un grande risultato per l’Italia dello sci alpino in Coppa Europa. Max Perathoner, infatti, si è aggiudicato (a braccetto con lo svizzero Sandro Manser) la prima delle due discese di Santa Caterina Valfurva (Sondrio) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2025-2026.

Sulla pista valtellinese Max Perathoner (sceso con il pettorale numero 7) ha fatto segnare il tempo di 1:00.61 a pari merito con Sandro Manser che precede altri due connazionali. Completa il podio, infatti, l’elvetico Alessio Miggiano a 5 centesimi, mentre è quarto Dominic Ott a 27. Quinta posizione per un altro azzurro, Marco Abbruzzese che, sceso con il pettorale numero 19, si è classificato a 32 centesimi dalla vetta.

Sesta posizione per lo svizzero Christophe Torrent con un distacco di 35 centesimi, settima per il francese Adrien Fresquet a 40, quindi in ottava l’austriaco Felix Hacker a 45. Nona posizione per il suo connazionale Stefan Rieser a 48 centesimi mentre completa la top10 l’elvetico Livio Hiltbrand a 55.

Gli altri italiani: 18ma posizione per Pietro Broglio (pettorale numero 32) con un distacco di 78 centesimi dal duo Perathoner-Manser, quindi 19mo Gregorio Bernardi a 80, mentre è 25° Emanuel Lamp a un secondo esatto. Tutti fuori dalla top-30 gli altri.