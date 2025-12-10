Mattia Agostinacchio: “Nel 2026 vorrei vincere una gara. La Milano-Sanremo il sogno della carriera”

Mattia Agostinacchio è sicuramente uno dei talenti più attesi del ciclismo italiano. Dopo i grandi risultati nel ciclocross (titolo europeo e mondiale juniores), il diciottenne valdostano ha deciso di fare il grande salto su strada e approdare nel World Tour con la EF Education-EasyPost. Agostinacchio è stato ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, il programma condotto da Sofia Altavilla sul canale YouTube di OA Sport.

Il 18enne aostano comincerà dunque la sua carriera da professionista. Ha già svolto anche un raduno con la EF Education-EasyPost: “Da gennaio potrò dire finalmente faccio il ciclista. Sicuramente è una cosa soddisfacente dopo tutti i sacrifici che ho fatto. Sono state giornate veramente piene, tra allenamenti, riunioni e meeting. Ho avuto modo comunque di conoscere molte persone. Sono uscito in bici spesso con Ben Healy e Kasper Asgreen. Sono tutte persone eccezionali, con cui sono riuscito ad approcciare subito“.

Agostinacchio ripercorre la gara che lo ha portato a laurearsi campione del mondo di ciclocross tra gli Juniores: “La prima parte di gara era completamente ghiacciata e siamo partiti con delle gomme diverse rispetto a quelle con cui siamo arrivati. Verso metà gara ha cominciato a sciogliersi tutto ed è diventato un misto ghiaccio e fango, che era un grosso problema. Era decisamente complicato guidare la bici, sono anche caduto tre volte e nell’ultima caduta ho anche avuto un problema con la scarpa. Nell’ultimo giro ho dato tutto e sono poi riuscito a recuperare il francese ed infine a staccarlo”.

Sulla vittoria agli Europei U23: “Sicuramente non mi aspettavo di riuscire a vincere. Avevo puntato al podio, ero partito abbastanza convinto, ma dopo la partenza c’era una curva molto strana in salita e siamo dovuti scendere tutti a piedi ed uno mi ha colpito creandomi lo stesso problema dei Mondiali. Ho perso quasi un minuto, ma sono poi riuscito a recuperare. Alla fine nel finale è stato molto complicato, perchè ogni volta cambiavano le condizioni in gara”.

Un sogno nel cassetto: “Sogno di vincere la Milano-Sanremo, è una gara che mi piace molto”.

Sulla stagione in strada: “Ho già una programmazione per la stagione su strada. Penso di iniziare alla Coppi&Bartali. Il mio obiettivo è quello di poter vincere almeno una gara”