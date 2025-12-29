Matteo Gigante annuncia: “Salterò la trasferta australiana. Ho bisogno di tempo per tornare al 100%”

Si allungano i tempi di recupero dall’infortunio di Matteo Gigante, che sarà costretto a saltare l’intera trasferta australiana cominciando quindi in ritardo la stagione 2026. Un vero peccato per il giovane tennista romano, ancora alle prese con dei problemi fisici che lo stanno tenendo ai box dallo scorso 11 ottobre, quando si ritirò dopo sei game contro il norvegese Viktor Durasovic nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Stoccolma.

“Purtroppo non potrò prendere parte alla trasferta australiana. È stata una decisione molto difficile da accettare ma ho ancora bisogno di tempo per tornare al 100% fisicamente. Spero di poter tornare a giocare il prima possibile”, ha annunciato il 23enne azzurro tramite il suo profilo Instagram. Gigante si è cancellato dalle qualificazioni dell’Australian Open e non prenderà parte neanche al Challenger di Canberra.

Il numero 148 al mondo, capace di issarsi fino al 125° posto del ranking ATP il 28 luglio 2025, è reduce dalla miglior annata della sua carriera con all’attivo la prima partecipazione al tabellone principale di un Major (a Melbourne), tre partite vinte a livello di Masters 1000 e soprattutto la cavalcata dalle qualificazioni fino al terzo turno del Roland Garros.