Matteo Berrettini si allena a Dubai con una giovane promessa del tennis italiano

La condivisione di un percorso. Matteo Berrettini è a Dubai per allenarsi e prepararsi al meglio in vista della ripresa della stagione. Il tennista romano, festeggiata la conquista della terza Coppa Davis consecutiva a Bologna di cui è stato uno degli artefici, vuol essere protagonista anche nel massimo circuito internazionale del tennis.

Un obiettivo che non può prescindere da una buona condizione fisica e dalla costanza di rendimento partita dopo partita. Il target di Matteo sarà questo e alle alte temperature della capitale degli Emirati Arabi Uniti il classe ’96 del Bel Paese vuol spingere per dimostrare di essere ancora all’altezza dei migliori.

Un cammino che Berrettini ha condiviso in questi allenamenti con una delle giovani promesse del tennis italiano. Il riferimento è a Jacopo Vasamì. Il classe 2007 mancino ha fatto parlare di sé nel corso di questa stagione, mettendosi in mostra a livello Challenger. Dopo essersi preparato alcuni giorni con la spagnola Paula Badosa, per il 18enne tricolore oggi c’è stata l’occasione di scambiare con Berrettini.

Non si tratta di una novità, dal momento che Jacopo e Matteo si erano già allenati nei primi di giorni a Bologna nell’avvicinamento alla Davis. Un’occasione per accrescere il livello da parte di entrambi, volendo raggiungere traguardi ambiziosi.