Mathieu van der Poel imperiale a Gavere, poker in Coppa del Mondo. Nys si arrende

Mathieu van der Poel ha offerto la sua consueta prova di forza e ha vinto la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena a Gavere (Belgio). Il fuoriclasse olandese ha infilato il quinto successo consecutivo (la quarta in Coppa), difendendo la propria imbattibilità stagionale in questa specialità: dopo i tre sigilli nel massimo circuito internazionale itinerante (Namur il 14 dicembre, Anversa il 20 dicembre e Koksijde il 21 dicembre) e la stoccata del 22 dicembre nell’X20 Trofee di Hofstade, il sette volte Campione del Mondo ha giganteggiato anche nella Classica di Santo Stefano.

Il 30enne nativo di Kapellen ha rotto definitivamente gli indugi nel corso del sesto dei nove giri in programma, chiudendo quella tornata con l’eccezionale tempo di 6:43 e tramortendo così la concorrenza del coriaceo Thibau Nys, 23enne figlio dell’iconico Sven, che ha provato a impensierire il grande rivale tenendo un ritmo sostenuto fin dalle battute iniziali, ma poi incapace di contenere l’ammirevole accelerazione dell’alfiere della Alpecin-Deceuninck.

Il vincitore di Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix nel 2025 ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h03:15, imponendosi con un vantaggio di 21 secondi nei confronti di Nys e di 23” sull’olandese Tibor Del Grosso, che allo sprint ha regolato gli altri padroni di casa Toon Aerts ed Emiel Verstrynge, sesto l’altro belga Michael Vanthourenhout (a 32”). Buon dodicesimo posto per Attilio Fontana a 1’49”, alle spalle del britannico Cameron Mason e del belga Laurens Sweeck.

Il belga Laurens Sweeck resta al comando della classifica generale con 161 punti e una sola lunghezza di vantaggio nei confronti di van der Poel, 13 su Vanthourenhout e 18 su Nys. La Coppa del Mondo tornerà in scena il 28 dicembre a Dendermonde, ma van der Poel non sarà in gara e il giorno dopo illuminerà il Trofee Azencross (evento valido per il X20 Trofee). L’olandese rivedrà la Coppa del Mondo soltanto il 4 gennaio a Zonhoven (Belgio), dopo esserci cimentato al GP Sven Nys (1° gennaio) e a Zilvermeercross (2 gennaio).