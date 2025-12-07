Marvin Vettori battuto da Brunno Ferreira a Las Vegas: quarta sconfitta consecutiva per The Italian Dream

Una battuta d’arresto che fa male. Marvin Vettori era chiamato a una sfida senza ritorno sull’ottagono della T-Mobile Arena, imponente struttura a Las Vegas (USA). In occasione di UFC 323, evento organizzato dalla massima divisione internazionale per quanto concerna la MMA (arti marziali miste), l’italiano affrontava nella nottata nostrana il brasiliano Brunno Ferreira tra i pesi medi.

The Italian Dream non aveva margini di errore. L’obiettivo era la vittoria per convincere l’asset dirigenziale UFC di essere ancora all’altezza di conquistare il titolo della propria categoria. Il fighter di Mezzocorona era reduce da tre sconfitte in serie, battuto dall’americano Jared Cannonier il 17 giugno 2023, dal georgiano Roman Dolidze lo scorso 25 marzo e da Brendan Allen lo scorso 19 luglio. L’avversario, invece, si presentava col vento in poppa, visti i successi per submission contro Armen Petrosyan e Jackson McVey.

Il match in Nevada non ha regalato a Vettori quella vittoria di cui aveva bisogno. Il 31enne nostrano ha perso, infatti, per decisione unanime contro Ferreira, non riuscendo a far valere le sue qualità di gran combattente al cospetto di un rivale che si è rivelato più forte e soprattutto molto potente, giustificando il soprannome “The Hulk”.

Un riscontro negativo che si traduce nell’addio alla top-15 del ranking, con conseguente rischio di veder sfumare le ultime chance di tornare a combattere per un titolo mondiale. Non resta che attendere sviluppi in merito a quanto potrà fare Vettori.