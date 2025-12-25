Maria Gismondi: “La medaglia nella 10 km non è un sogno impossibile, ma devono incastrarsi tanti aspetti”

Maria Gismondi è stata ospite nell’ultima puntata di Salotto Bianco, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La fondista azzurra si è raccontata assieme a Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, toccando diversi argomenti, dal presente fino ai prossimi impegni.

Ovviamente il primo punto all’ordine del giorno è il Tour de Ski: “Sarà sempre speciale correre in Val di Fiemme, anche perché mi sono sempre allenata in queste piste. Come affronterò l’appuntamento? Sicuramente l’obiettivo del Tour de Ski sarà fare tanta esperienza in Coppa del Mondo, anche se il format non è tra i miei preferiti. Ci sarà poi la salita del Cermis che non vedo l’ora di affrontare. In ogni modo proverò a fare il meglio possibile e, come detto, fare tanta esperienza”.

Come si prepara un evento simile? “Dalle ultime gare disputate abbiamo avuto 2 settimane per fare un po’ di allenamento come accaduto prima dell’inizio della stagione. Penso sia importante prepararsi per le gare, anche se si dovrà fare tutto in poco tempo. L’importante è riuscire a rimettere dentro un po’ di volume e benzina, insomma avere la possibilità di ricaricarsi. C’è stato un raduno a Lavazè, anche se io ero a casa per alcuni impegni. So che si sono allenati molto bene, anche perché le condizioni erano buone. Dal mio punto di vista è sempre bello allenarsi in quello scenario“.

Quali saranno gli obiettivi verso le Olimpiadi? “Penso ovviamente alla 10 km a tecnica libera. Una gara nella quale ho aspettative alte. So che posso fare bene, anche se è più facile a dirsi che a farsi. Devono incastrarsi tantissime cose. La condizione, in primis, quindi gli sci e, non ultima, un po’ di fortuna. Come detto ho aspettative alte per quella gara, anche perché la pista mi piace. Spero davvero di potermi esprimere al meglio”.

Maria Gismondi analizza poi quale sono le gare che preferisce: “Non mi dispiacciono le mass start, anzi mi divertono molto anche se in quelle gare non ho ancora fatto bene in Coppa del Mondo. Preferisco ancora le gare contro il cronometro, ma nel complesso mi piacciono tutte”.

A fine stagione sarà contenta se…? “Direi se sarò riuscita ad esprimermi al meglio nella 10 km staking dei Giochi Olimpici e se, nelle gare successive, sarò stata di nuovo in grado di mettere piede nelle 10 e nelle 5. Non mi sento lontana dal podio ma, come dicevo in precedenza, perché avvenga devono incastrarsi un po’ di cose nel modo giusto. Nel complesso non lo vedo come un sogno impossibile”.

