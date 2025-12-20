Marco Odermatt: “Oggi è von Allmen il più veloce, ci spingiamo a vicenda. Team italiano brutalmente forte”

Marco Odermatt chiude secondo la discesa in Val Gardena. Stavolta è Franjo von Allmen a precederlo di 30 centesimi sulle nevi gardenesi, ma lui che è tra gli uomini simbolo di questa era dello sci alpino non perde il sorriso. E lo dimostra anche a parole.

Ettore Giovannelli, per la Rai, lo raggiunge e inevitabilmente il tema è (anche) von Allmen: “Divertente anche così. In questi giorni sono stato io il più veloce, oggi lui. Ci spingiamo a vicenda. Noi due combatteremo sempre per le vittorie in Coppa del Mondo e Olimpiadi, ma a seconda delle giornate si potrà inserire qualcun altro. Sarà una sfida esaltante“.

Interpellato sulla forza dell’Italia, commenta: “Il team italiano in questi giorni è stato forte in modo brutale, ogni giorno grandi prestazioni, grandi risultati, ogni giorno sul podio con qualcuno diverso. L’Italia sarà un avversario per la Svizzera in Coppa del Mondo e alle Olimpiadi, bisognerà stare attenti e sono in tanti, a seconda delle piste“.

Il già Campione del Mondo di discesa libera continua così quella che è la vera e propria caccia a una quinta Coppa del Mondo consecutiva. Se sia possibile raggiungere il record (quasi) impossibile di Hirscher (8) è questione che rimane aperta, ma che ci si trovi di fronte a un uomo epocale non è in dubbio.