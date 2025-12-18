Marco Odermatt implacabile nella prima discesa in Val Gardena. Paris sul podio, ottimi Schieder e Casse

Marco Odermatt si ripete e trionfa nuovamente nella discesa della Val Gardena. Nella prima delle due libere in programma sulla Saslong, dopo la partenza ritardata e una serie infinita di interruzioni a causa della nebbia, l’elvetico è implacabile e trionfa davanti al connazionale Franjo Von Allmen, che trova il primo podio della stagione. Fa festa anche l’Italia grazie a Dominik Paris, che conferma l’ottimo avvio di stagione e conclude al terzo posto. Davvero bella la prova della squadra azzurra, con piazzamenti di valore davvero di tutti gli altri italiani.

Doppietta svizzera dunque in questa prima discesa. Odermatt ha fatto la differenza nella parte alta e poi soprattutto nella seconda parte delle Gobbe del Cammello. Alla fine sono 15 i centesimi di vantaggio da parte del campione elvetico sul connazionale Franjo Von Allmen, che si è ritrovato dopo un avvio di stagione sicuramente sottotono e che può recriminare per aver perso troppo nella parte alta di scorrimento.

Ottimo il terzo posto di Dominik Paris (+0.19), che è stato eccezionale nella parte alta, dove ha fatto registrare i migliori intermedi praticamente alla pari di Odermatt. L’azzurro ha commesso una sbavatura proprio all’imbocco del Ciaslat, perdendo quei decimi decisivi per provare a conquistare una nuova vittoria.

Quarto posto per il francese Nils Allegre, che ha fatto tremare il podio di Dominik Paris, concludendo a 23 centesimi dalla vetta. Incredibile la gara di un altro transalpino, Nils Alphand, che con il pettorale 47 ha concluso quinto, ma sognando addirittura la vittoria, visto che ha perso quasi quattro decimi nel solo ultimo tratto.

Dal sesto all’ottavo posto c’è un meraviglioso terzetto azzurro. Florian Schieder (+0.57) ha preceduto Mattia Casse (+0.67) e Giovanni Franzoni (+0.74), con quest’ultimo che ha centrato il miglior risultato della carriera in discesa libera. Completano la Top-10 lo svizzero Alexis Monney (+0.81) ed il finlandese Elian Lehto (+0.82).

Ha assaporato i primi dieci della classifica Christof Innerhofer (+0.91), che ha terminato all’undicesimo posto. Buonissima anche la gara di Benjamin Jacques Alliod (+0.94), che ha terminato quattordicesimo. Uscito Nicolò Molteni, mentre non è partito Guglielmo Bosca.