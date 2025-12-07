Maratona Valencia 2025: risultati e classifica. Crippa crolla nel finale, doppietta keniana

Non arriva purtroppo il risultato sperato per Yeman Crippa, che chiude al 38° posto la Maratona di Valencia 2025 con il tempo di 2h11:00. Il 29enne azzurro torna dunque a completare una 42,195 km dopo i due ritiri di questa stagione a Londra in primavera e poi soprattutto ai Mondiali di Tokyo, ma la prestazione odierna resta sicuramente al di sotto delle aspettative.

Sulla strade valenciane, in condizioni meteo meno fresche rispetto ad alcune edizioni del recente passato (sotto il sole e con una temperatura di 18°C al traguardo), Crippa ha corso su ritmi da record italiano fino al trentesimo chilometro con un passaggio di 1h29:05 dopo essere transitato alla mezza maratona con il crono parziale di 1h02:40.

Il trentino classe 1996 si è poi staccato definitivamente dal gruppo di testa, entrando in una profonda crisi negli ultimi chilometri ma scegliendo di non fermarsi a differenza delle precedenti uscite stagionali sulla distanza. Crippa ha terminato il suo sforzo con un tempo distante quasi cinque minuti dal suo primato personale (2h06:06 a Siviglia nel 2024) ed ex record italiano, battuto successivamente da Yohanes Chiappinelli con 2h05:56 proprio un anno fa a Valencia.

La 45ma edizione della Maratona valenciana è stata dominata dal Kenya, che ha vinto la gara maschile con John Korir in 2h02:24 (attacco decisivo al 25° km) davanti al tedesco vice-campione del mondo in carica Amanal Petros, secondo in 2h04:03, e al norvegese Awet Kibrab, terzo in 2h04:24, entrambi autori del rispettivo record nazionale. Quarta piazza per Suguru Osako, che festeggia a sua volta il nuovo primato giapponese in 2h04:55. Doppietta keniana in campo femminile con il successo di Joycline Jepkosgei in 2h14:00 (quarta di sempre e miglior prestazione mondiale dell’anno) davanti all’oro iridato di Tokyo Perez Jepchirchir, mentre è terza la belga Chloé Herbiet con il nuovo record nazionale in 2h20:38.