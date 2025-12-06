Macerata ritrova il sorriso: battuta Bergamo al tie-break nell’anticipo della 13ª giornata

Serviva una scossa, e la CBF Balducci Macerata l’ha trovata nel momento più delicato, piegando 3-2 una Bergamo che con questa sconfitta mette in dubbio la sua partecipazione ai quarti di finale di Coppa Italia e dovrà attendere domani gli altri risultati per sapere se potrà difendere l’ottavo posto. Al Fontescodella finisce 3-2 (25-21, 21-25, 25-23, 21-25, 16-14), un equilibrio perfetto nei numeri (108-108 il totale dei punti) che fotografa una partita intensa e combattuta.

Macerata parte con maggiore precisione e trova nel primo set la solidità necessaria per portarsi avanti, Bergamo cresce alla distanza ma si deve arrendere con il punteggio di 25-21. il secondo parziale è delle ospiti, guidate da una Kipp a tratti incontenibile e da Mlejnikova, tra le più costanti in attacco (21-25). Le marchigiane, però, non si disuniscono e nel terzo set tornano a macinare gioco, sfruttando il lavoro al centro di Clothier e soprattutto la continuità di Clara Decortes, determinante nei momenti chiave e premiata come MVP dell’incontro. Bergamo paga la serata nera di Cese Montalvo, tolta per fare spazio a una spumeggiante Bolzonetti e Macerata vince in volata 25-23 e conquista il primo punto di serata.

Il quarto parziale è un concentrato di tensione: Bergamo allunga con decisione nel finale e trascina la sfida al tie-break, confermandosi squadra capace di alzare i giri quando trova continuità in attacco. Nel quinto, però, Macerata mostra la maturità che spesso le era mancata nelle ultime settimane. Decortes, Kokkonen e Mazzon guidano la volata finale, mentre la squadra di Parisi paga qualche errore di troppo nei momenti decisivi: finisce 16-14 con festa grande per le marchigiane che fanno un passo avanti importante in chiave salvezza.

Il 16-14 conclusivo, arrivato al termine di un testa a testa estenuante, permette a Macerata di salire a 13 punti in classifica, allontanandosi dal gruppetto che lotta per uscire dalla zona calda. Una vittoria pesantissima, non solo per la classifica ma soprattutto per il morale, con la consapevolezza che la strada è ancora lunga ma la reazione è finalmente arrivata. Per Macerata spiccano i 23 punti di decortes, i 13 di Mazzon, i 12 di Clothier. In casa Bergamo non sono bastati i 21 punti di Bolzonetti, uniti ai 17 di Kipp e ai 16 di Mleinikova.