Lutto per lo sport italiano. Addio a Davide Tizzano, due volte oro olimpico e presidente della Federcanottaggio

Davide Tizzano si è spento all’età di 57 anni nella sua casa a Napoli dopo aver lottato fino all’ultimo contro una brutta malattia. Eletto il 24 novembre 2024 Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, da atleta il campano classe 1968 conquistò ben due titoli olimpici trionfando nel quattro di coppia a Seul 1998 e nel due di coppia ad Atlanta 1996.

Tizzano ha praticato anche la vela, arrivando a disputare due edizioni della Coppa America a bordo de Il Moro di Venezia nel 1991 e poi con Mascalzone Latino nel 2007. Oltre al ruolo di presidente federale, era impegnato nella politica sportiva anche come presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo dall’ottobre del 2021.

“Il Consiglio Federale, commosso, unitamente al Segretario Generale, a tutti i dipendenti federali, allo staff tecnico e a tutti i collaboratori, si stringe attorno alla famiglia del Presidente e amico Davide in questo momento di grandissima tristezza e piange la perdita di una figura straordinaria che tanto ha contribuito alla crescita del Canottaggio italiano e dello sport nazionale e internazionale“, si legge nel comunicato ufficiale della Federcanottaggio.

Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, ha dichiarato: “Il mondo dello sport perde un grande campione, assoluto protagonista con le due splendide medaglie d’oro olimpiche vinte a Seul 1988 e Atlanta 1996, e un dirigente sportivo di primo livello. Alla sua famiglia e all’intero movimento del canottaggio italiano va il cordoglio più sincero mio e del CONI“.