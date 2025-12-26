Lucinda Brand padrona del ciclocross: perla a Gavere, sesto sigillo in Coppa del Mondo

Lucinda Brand ha vinto di forza la tappa della Coppa del Mondo di ciclocross andata in scena a Gavere (Belgio), imponendosi in maniera brillante nella giornata di Santo Stefano e infilando così il 14mo successo stagionale in questa specialità. La fuoriclasse olandese ha vinto la sesta gara nel massimo circuito internazionale itinerante in questa annata agonistica dopo le stoccate di Tabor, Terralba, Namur, Anversa e Koksijde, a dimostrazione di una caratura tecnica davvero rimarchevole.

La 36enne, capace di laurearsi Campionessa del Mondo nel 2021 e di portare a casa ben 82 successi in carriera, ha operato lo strappo risolutore nelle ultime due tornate, quando ha lasciato sul posto la francese Amandine Fouquenet e si è così involata in solitaria verso il traguardo. La portacolori del Baloise Glowi Lions ha chiuso la propria fatica con il tempo di 48:26, precedendo di 15 secondi la transalpina e di 19” la connazionale Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck).

Appena giù dal podio si sono piazzate l’ungherese Blanka Kata Vas (a 38”) e l’olandese Aniek Van Alphen (a 49”), sesta la francese Célia Gery (a 54”), a precedere il terzetto olandese composto da Shirin van Anrooij (a 1’12”), Ceylin Del Carmen Alvarado (a 1’43”) e Inge van der Heijden (a 1’52”). La migliore italiana è stata Rebecca Gariboldi, 27ma con un ritardo di 3’51” dalla vincitrice.

Lucina Brand ha allungato ulteriormente in testa alla classifica generale, dove svetta con 240 punti (ha sempre vinto gli eventi a cui ha preso parte, non si presentò a Flamanville, dove a gioire fu van Alphen) e un margine di 51 lunghezze nei confronti di van Alphen (189), mentre Fouquenet è terza a -107. Nei fatti l’olandese ha ipotecato il trofeo quando mancano cinque gare al termine della stagione, prossimo appuntamento il 28 dicembre a Dendermonde (Belgio).