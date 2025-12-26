Luca Marziali: “Il Brescia si è adattato meglio al nuovo regolamento, la Pro Recco ha l’esperienza”

Luca Marziali è stato ospite dell’ultima puntata di Waterpolo Preview, trasmissione di approfondimento sulla pallanuoto condotta da Andrea Addezio e trasmessa sul canale Youtube di OA Sport. Il centroboa della Pallanuoto Trieste, squadra che ha chiuso in quinta piazza il girone d’andata della regular season di Serie A venendo eliminata nella fase a gironi dell’Euro Cup, ha tracciato un bilancio generale di questa prima metà di stagione.

“È stato un campionato molto equilibrato. Diciamo che le solite tre che hanno qualcosina in più a livello di organico si sono distinte e si sono messe al top in campionato. Tutte noi altre abbiamo navigato, diciamo, e abbiamo lottato in ogni partita. È stato quindi un campionato molto bello. Chi era impegnato anche nelle coppe europee ha speso qualche energia in più e quindi forse ha perso qualche punto in giro. Parlo soprattutto di noi del Trieste, però alla fine di tutto la lotta sotto le prime tre posizioni è stata veramente combattuta“, sottolinea Marziali.

Sul duello annunciato tra Pro Recco e Brescia per lo Scudetto: “Sulla carta la truppa di Sukno è molto, molto forte, però devo dire che il Brescia ha mostrato un livello di gioco impressionante in questa prima parte di campionato e soprattutto sempre in crescendo, testimone la vittoria proprio a Budapest contro il Ferencvaros. Mi sento di dire che il Brescia sta esprimendo la migliore pallanuoto da quando sono cambiate le regole, quindi i complimenti vanno sicuramente a loro. Il Recco ha probabilmente più qualità e più esperienza, però il Brescia è un osso duro, quindi vedo queste due squadre come le più forti al momento e subito dietro c’è il Savona, che negli scontri diretti non è riuscito a farsi valere, però ha una rosa lunga e di qualità e anche loro possono sicuramente dare fastidio“.

Sulla lotta per il quarto posto e sul rendimento di Trieste: “Il Posillipo ha investito tanto quest’anno, sono una squadra molto completa, lunga e attrezzata per fare anche la Conference League. Mi sento di dire che sono attrezzati per arrivare al quarto posto. Dal canto nostro siamo attrezzati forse non benissimo per fare due competizioni e diciamo che questa prima parte di campionato l’ha dimostrato. Al completo mi sento di dire che siamo un’ottima squadra e possiamo dare fastidio a chiunque, però ci sono stati alcuni incidenti di percorso quest’anno che ci hanno messo in difficoltà, quindi quei classici imprevisti che ci hanno fatto perdere energie e lucidità. Queste energie e lucidità le abbiamo pagate con alcune sconfitte che hanno pesato parecchio in campionato e anche in coppa“.

