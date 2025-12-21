Luca De Aliprandini eliminato nella prima manche sulla Gran Risa: “Ho faticato a prendere il ritmo ed ho commesso subito un errore

La prima manche dello slalom gigante dell’Alta Badia è stata conquistata da un brillante Marco Schwarz. L’austriaco, sceso per primo, ha fatto il vuoto dietro di se, conservando per la seconda manche un vantaggio di 64 centesimi sull’americano River Radamus. La tracciatura della Gran Risa ha creato a molti problemi ed i distacchi enormi ne sono una diretta conseguenza.

Tra i big, Marco Odermatt è sembrato il più in difficoltà. Solo undicesimo lo svizzero (+1.51) che sarà costretto alla rimonta. Stesso obiettivo per Alex Vinatzer che ha chiuso la sua prova al diciottesimo posto (+2.01). Distanti invece Filippo Della Vite, 28esimo (+2.43) e Tobias Kastlunger, 30esimo (+2.63).

Non parteciperà alla seconda manche Luca De Aliprandini che termina la discesa al 40esimo posto, con un distacco dalla vetta di 2.94 secondi. L’azzurro è apparso in difficoltà già dalle prime porte, non riuscendo mai ad attaccare la neve dell’Alta Badia. Ai microfoni di Rai Sport, il nativo di Cles ha dichiarato: “Ho faticato a prendere il ritmo ed ho fatto un errore alla quarta porta. Non la partenza ottimale, me l’ero immaginata in un altro modo. Da lì ho dovuto rincorrere il tracciato e non sono mai riuscito ad interpretarlo bene. L’umidità della notte ha reso la pista aggressiva, se si anticipa frena tantissimo. Questo è il motivo dei distacchi importanti”.