Lorenzo Musetti subisce una netta sconfitta in un’esibizione in Francia

Una partita su cui riflettere. Lorenzo Musetti ha preso parte ieri a un torneo di esibizione, l’Open de Caen 2025, sul veloce indoor in Normandia. Il suo avversario era il mancino transalpino Hugo Gaston. Il toscano doveva conquistarsi un posto in finale, dove lo attendeva l’altro francese Quentin Halys, uscito vittorioso dalla sfida contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6 (7) 1-6 6-3.

Contrariamente alle attese, Musetti è stato nettamente sconfitto col punteggio di 6-2 6-0. Un punteggio molto severo, frutto di un primo parziale dove il classe 2002 del Bel Paese ha fatto fatica a trovare le sue geometrie. Nel secondo, Gaston ha alzato ulteriormente il livello e Lorenzo non ha risposto presente, subendo un pesantissimo bagel.

Certo, si parla di un’esibizione e Musetti viene da un periodo particolare, avendo affrontato anche le emozioni per la nascita del suo secondogenito, Leandro. Tuttavia, una prestazione del genere avrà fatto alzare il sopracciglio al suo nuovo super coach José Perlas, dandogli delle indicazioni sul da farsi in vista degli eventi che qualcosa metteranno in palio.

L’obiettivo dichiarato del toscano è di avvicinarsi alle prestazioni di Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner e la risposta di ieri, pur in una fase particolare della stagione, non è stata positiva. Vedremo a questo punto come la forma dell’azzurro evolverà, in previsione dei prossimi impegni. Musetti giocherà dal 5 gennaio a Hong Kong e il target sarà quello di mettere in mostra un tennis decisamente più convincente.