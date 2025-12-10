Lorenzo Musetti coinvolto in un’esibizione a Las Vegas nel 2026: tante le stelle del tennis presenti

Il calendario del tennis mondiale è sempre più congestionato. Oltre ai tanti tornei che si sviluppano praticamente tutti l’anno, le esibizioni sono in numero crescente. Eventi che mettono in palio prize-money importanti, che fanno gola ai tennisti. A questo proposito, il 1° marzo del 2026 si terrà un evento particolare a Las Vegas.

Si parla dell’MGM Slam, un’esibizione prevista alla T-Mobile Arena nella settimana che precede il Masters1000 di Indian Wells. Il torneo, presentato da Capital One e sostenuto da MGM Resorts, vedrà ai nastri di partenza tanti tennisti di valore: Taylor Fritz, Tommy Paul, Lorenzo Musetti, Casper Ruud, Joao Fonseca, Alexander Bublik, Nick Kyrgios e Gaël Monfils saranno i protagonisti.

Un modo per conciliare sport e intrattenimento, questo sarà il target. Il coinvolgimento di Musetti è un segnale di come e quanto all’estero si guardi al toscano, specialmente al modo di proporre tennis. Uno stile un po’ “vintage”, dal momento che Lorenzo è l’unico top-10 a eseguire il rovescio a una mano. Un gesto quasi in via di estinzione e di grande fascino.

Il format dell’evento non è stato ancora ufficializzato, ma indubbiamente potrebbe dare l’opportunità ad alcuni dei presenti di avere un avvicinamento al torneo in California con qualche feedback in più sulla superficie hard.