Lorenzo Mora: “La coperta è corta nei 200 dorso, nei 100 si può fare bene ma bisogna superare lo spareggio italiano”

Niente medaglia per Lorenzo Mora nella finale dei 200 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta in quel di Lublino. L’azzurro, che due anni fa ad Otopeni aveva conquistato il titolo su questa distanza, ha provato una gara di rimonta ma nonostante un tempo sotto l’1’50” non è arrivato il podio.

In una gara dominata dal giovane John Shortt con il crono di 1:47.89 davanti al francese Tomac, l’azzurro ha provato a giocarsi il bronzo con il ceco Cejka ed il britannico Greenbank, ma si è accontentato della quinta piazza in 1:49.74.

Le parole del dorsista tricolore: “Siccome la coperta è corta e ieri ho visto che negli ultimi 100 metri ero piantato, mi sono messo in condizione di giocarmela fino alla fine. Forse non sono passato per la prima volta quest’anno sotto ritmo come ho fatto gli ultimi anni e non ero abituato. Sono molto felice per il tempo, ma tre decimi dal podio non sono tanti. Una gara molto veloce, ma non mi posso rimproverare nulla”.

Pensando ai 100 dorso di domani: “Cerchiamo di recuperare per domani perché la batteria sarà tosta, visto lo spareggio tra gli italiani, nei 100 si può far bene ma bisogna passare”.