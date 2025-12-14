Loic Meillard comanda lo slalom di Val d’Isere. Rinasce Tommaso Sala, Vinatzer deve rimontare

Un impeccabile Loic Meillard ha chiuso al comando la prima manche dello slalom della Val d’Isere (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026, ma nella seconda manche (il via alle ore 13.00) ci attende una grande battaglia visti i distacchi ridottissimi. Sulla pista denominata “La Face de Bellevarde” abbiamo assistito ad una tracciatura filante che, però, regalava diverse insidie su una pista non impossibile a livello di pendenze che, ad ogni modo, presentava neve compatta viste le basse temperature (-4°), dando modo ai protagonisti dei rapid gates di spingere al massimo senza il minimo problema.

Davanti a tutti si è piazzato Loic Meillard con il tempo di 47.49. Lo svizzero si è dimostrato sempre a tempo ed efficace e ha chiuso la sua discesa senza il minimo errore. Alle sue spalle, a soli 5 centesimi, il norvegese Timon Haugan, davvero eccellente nel tratto centrale, quindi è terzo il suo connazionale Atle Lie McGrath a 14 centesimi. Il norvegese, dopo una fase iniziale nella quale ha forzato le traiettorie, ha recuperato nel finale dando sfogo ai propri sci.

Quarta posizione per un altro norvegese, Henrik Kristoffersen, che si ferma a 43 centesimi dalla vetta dopo aver pasticciato un po’ troppo lungo tutto il corso della discesa. Quinto il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen a 51 centesimi dopo una discesa nella quale non ha forzato al massimo. Sesto l’austriaco Fabio Gstrein a 71, quindi è settimo il britannico Laurie Taylor (pettorale n° 27) a 1.08 dopo una manche nella quale ha messo a segno alcuni numeri “da circo” per rimanere nel tracciato.

Non va oltre l’ottava posizione a 1.10 il padrone di Clement Noel che chiude una prima manche senza il minimo guizzo, dando sempre la sensazione di pensare solo a fare le linee migliori ma andando a scapito della velocità. Alle sue spalle, in nona posizione, il nostro Tommaso Sala che, nonostante una pista ormai segnata, ha saputo issarsi in nona posizione a 1.19, mettendo in mostra una sciata efficace e sempre a tempo. Una boccata d’ossigeno importante per il nostro alfiere in vista di una seconda manche da vivere da protagonista. Completa la top10, infine, il francese Steven Amiez a 1.32 dalla vetta.

Centra la qualificazione alla seconda manche Alex Vinatzer. L’altoatesino si trova in 24a posizione accusando 2.29 da Meillard, dopo una prova nella quale ha faticato parecchio e non ha saputo generare la giusta velocità. L’azzurro sarà chiamato alla grande rimonta nella seconda parte di gara sfruttando possibilmente una pista ancora integra. Riesce nell’intento anche Tobias Kastlunger in 28a posizione a 2.47. Eliminati, invece, Tommaso Saccardi a 2.77 e Matteo Canins che si è fermato a 4.54 e Simon Maurberger che è uscito di scena.

Esce di scena, invece, il francese Paco Rassat che, dopo la vittoria di Gurgl inforca già nelle prime fasi della manche odierna. Stessa sorte per lo svizzero Tanguy Nef, autore di una prova piena di errori e per l’austriaco Manuel Feller che esce di scena dopo una inforcata nel finale di gara.