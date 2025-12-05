Perché lo sci alpino non si vede in tv stasera: le scelte della RAI e le alternative

L’anticipo del superG maschile di Beaver Creek ha scombussolato i piani di palinsesto della Rai per il tardo pomeriggio odierno. La prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino è in programma alle ore 19.15 italiane, in contemporanea con la sessione serale gli Europei di nuoto in vasca corta (a partire dalle ore 19.00) e con la parte conclusiva del sorteggio dei Mondiali 2026 di calcio (inizio alle ore 18.00).

Un congestionamento di eventi che ha reso difficile il collocamento sulle reti del network pubblico: la trasmissione del sorteggio è annunciata in diretta tv sui Rai 2 e si dovrebbe concludere per le 19.45, quando risulta in programma un episodio della serie 9-1-1 Lone Star a precedere il TG2 delle ore 20.30; gli Europei di nuoto sono annunciati su RaiSportHD. E lo sci alpino? Non è prevista la diretta televisiva della prova sulla Birds of Prey.

Nel palinsesto risulta una trasmissione della gara dalle ore 20.00 su RaiSportHD, ma risulterebbe poco sensata perché interromperebbe le finali di nuoto a metà del programma e soprattutto i migliori atleti sarebbero già scesi, tra l’altro non risulta prevista altrove la trasmissione dell’ultima ora delle gare di nuoto. Se si trattasse di una differita non avrebbe molto senso, proprio perché si taglierebbe il nuoto e non si capirebbe il motivo di questa operazione.

Non risultano dirette streaming (Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2 e Rai Play Sport 3), dunque stasera non si potrà vedere lo sci alpino in chiaro. Le alternative saranno per gli abbonati: diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN. Gli appassionati potranno seguire la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EVENTI 5 DICEMBRE

Ore 18.00 Sorteggio Mondiali calcio 2026

Ore 19.00 Europei nuoto in vasca corta, semifinali e finali

Ore 19.15 SuperG maschile a Beaver Creek