LIVE Volero Le Cannet-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: impegno complicato in Francia
Buonasera Amici ed Amiche di OA Spot e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Volero Le Cannet-Savino Del Bene Scandicci, match valido per il secondo turno della CEV Champions League 2025-2026 di volley femminile. Sfida impegnativa quella delle toscane, pronte a fronteggiare una formazione ostica nel primo impegno in trasferta della competizione europea.
La squadra italiana ha cominciato con il piede giusto l’avventura continentale, sconfiggendo tra le mura amiche l’Alba Blaj con un secco 3-0. Le francesi invece si sono dovute arrendere al cospetto della corazzata turca del Vakifbank, passata anche lei per 3-0 convivendo insieme a Scandicci il primato nel raggruppamento A.
Inutile dire che la partita di oggi si rivelerà fondamentale per lo snodo dell’intero girone. Una vittoria consentirebbe infatti alle ragazze allenate da Marco Gaspari di presentarsi a punteggio pieno nel testa a testa proprio con il Vakifbank per il primato che, ricordiamo, consentirebbe la qualificazione diretta ai quarti di finale. Le pedine fondamentali saranno ovviamente la bomber Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Maja Ognjenovic, la schiacciatrice Caterina Bosetti, oltre che le centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel. Le giocatrici più in vista tra le fila delle francesi risultano essere invece Vangeliya Rachkovska, Alina Popova ed Aida Dautova.
OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Savino del Bene Scandicci -Volero Le Cannet, seconda disputa valida per la Champions League 2025-2026 di volley femminile. Battuta dopo battuta, schiacciata dopo schiacciata, muro dopo muro. Per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 20:00. BUON DIVERTIMENTO!