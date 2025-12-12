LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida di ferro contro la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, quindicesima giornata dell’Eurolega di basket 2026. Le V-nere affrontano la ‘prima della classe’ in una sfida importante anche ai fini della classifica.

I bolognesi si presentano dopo la vittoria casalinga di una settimana fa contro Dubai Basketball (79-78), con la squadra bianconera che in Europa è ancora imbattuta tra le mura amiche. 7-7 è il record degli uomini di coach Dusko Ivanovic fin qui, ancora in corsa per un posto ai playoff grazie alle fiammate di Carsen Edwards e alle giocate di Luca Vildoza match-winner contro Dubai.

L’Hapoel Tel Aviv guarda invece tutti dall’alto verso il basso, con la compagine israeliana – promossa in Eurolega grazie alla conquista dell’EuroCup nella passata stagione – che ha un bilancio di 10-4 dopo quattordici turni disputati. Panchina affidata all’esperto coach greco Dimitris Itoudis, con Johnathan Motley e Daniel Oturu a guidare i compagni in campo al pari dell’ex Efes Vasilije Micic reduce dall’esperienza in NBA.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:30, con diretta TV affidata a Sky Sport Basket (canale 205) mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e Now TV.