LIVE Virtus Bologna-Dubai, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: arriva la compagine degli Emirati

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Dubai Basketball, quattordicesima giornata dell’Eurolega di basket 2026! Le V-nere ritornano in campo a una settimana di distanza dall’ultimo impegno in Europa per rimanere in scia al treno delle migliori.

I bolognesi hanno finora un record di 6-7 e son reduci dal ko in volata ad Istanbul contro il Fenerbahce campione in carica (66-64), con il match deciso grazie ad una giocata dell’azzurro Nicolò Melli. Tra le mura amiche invece il ruolino di marcia è impressionante con il fattore campo sempre rispettato, con coach Dusko Ivanovic che si affida alle fiammate di Carsen Edwards e di Alessandro Pajola supportati da Derrick Alston Jr.

Dubai Basketball vuole calare invece il bis, con la squadra degli Emirati Arabi Uniti che nella scorsa giornata ha battuto di misura il Paris Basketball per 90-89 con 24 punti di McKinley Wright e 19 di Filip Petrusev. Sfida particolare per Awudu Abass che ritrova la sua ex squadra, con Mfiondu Kabengele che ha un trascorso in Serie A all’Umana Reyer Venezia pronto a dare il suo contributo al pari di Boogie Ellis.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Segafredo Arena di Bologna – dopo il periodo di partite disputate al PalaDozza – alle ore 20:30. Diretta TV disponibile su Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-Dubai Basketball di Eurolega!