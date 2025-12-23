LIVE Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: sfida d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti all’incontro tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e Numia Vero Volley Milano, partita valevole per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A1 di pallavolo femminile 2025/2026.

La formazione marchigiana ospita alla Vitrifrigo Arena la squadra lombarda in una sfida dal profumo di playoff. Entrambe le squadre navigano nelle zone nobili della classifica ed hanno iniziato la stagione con l’obiettivo di essere tra le grandi protagoniste dell’off season.

La stagione di Vallefoglia è iniziata con molti alti e bassi. Le ragazze allenate da Andrea Pistola fatica a giocare con continuità con diversi blackout anche nel corso delle singole partite. La squadra marchigiana occupa al momento la sesta posizione del campionato con 23 punti. La Megabox ha superato il turno della Challenge Cup superando al golden set l’Aek dopo una netta sconfitta in trasferta.

Vallefoglia può contare su due campionesse olimpiche e mondiali come Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi. Le due schiacciatrici azzurre sono grandi protagoniste del sestetto titolare marchigiano insieme alla palleggiatrice Valentina Bartolucci, spesso alternata con Lazaro, ed all’opposta Erblira Bici. Al centro della rete ci sono Sonia Candi e Bozana Butigan, mentre a guidare la seconda linea è Chiara De Bortoli.

Quale versione di Milano scenderà quest’oggi in campo? In questi primi mesi di stagione la Numia Vero Volley ha dimostrato di avere più facce: esiste una versione capace di giocare al limite della perfezione, vista in Supercoppa contro Conegliano e sabato contro Chieri, ma anche una versione che fa grande fatica in difesa concedendo molti punti a squadre, sulla carta, meno accreditate.

In casa Milano c’è curiosità per capire se Eleonora Fersino ed Elena Pietrini hanno recuperato dai malanni influenzali che le avevano costrette a saltare l’ultimo incontro. Da capire eventualmente anche chi, tra Khalia Lanier e Rebecca Piva, potrebbe fare posto all’ex giocatrice della nazionale italiana. Vedremo se Stefano Lavarini deciderà di fare un po’ di turnover dando spazio a Vita Akimova o a Benedetta Sartori.

La sfida tra la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e Numia Vero Volley Milano è in programma alle 20.00 alla Vitrifrigo Arena. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Vallefoglia-Milano con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!