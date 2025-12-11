LIVE Trento-Lubiana, Champions League volley 2026 in DIRETTA: serve una partenza convincente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trento-Lubiana, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2025/2026. Alla BTS Arena di Trento i Campioni d’Italia ospitano i Campioni di Slovenia dell’ACH Volley Ljublana.

Dopo una partenza complicata in cui sono arrivate due nette sconfitte contro la Lube Civitanova e la Rana Verona, l’Itas Trentino ha rialzato la testa in Superlega. La formazione dolomitica ha inanellato sei successi consecutivi, tra cui il pesante 3-1 contro Perugia, riaccodandosi al treno di testa del campionato italiano.

Marcelo Mendez può contare su un roster quasi al completo per il debutto europeo: per questa sfida l’Itas Trentino dovrà fare a meno del solo Daniele Lavia, ancora fermo ai box dopo l’infortunio rimediato quest’estate con la nazionale. A sostituire lo schiacciatore italiano è il giovane Andrea Giani, al debutto in Champions League così come Alessandro Bristot, Jordi Ramon e Bela Bartha.

Per l’ACH Volley Ljublana non si tratta dell’esordio in questa Champions League. I Campioni di Slovenia hanno iniziato il proprio cammino nella massima competizione europea a metà ottobre contro l’Orion Stars, sconfitta sia all’andata che al ritorno, proseguendo contro la Dinamo Bucuresti, sconfitta solamente 15-11 al golden set, ed il Radnicki, battuto con un doppio 3-0.

La sfida tra Itas Trentino ed ACH Volley Ljublana è in programma alle 20.30 alla BTS Arena di Trento. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Trento-Lubiana con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!