LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: si fa la classifica con la partenza ad intervalli

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de Ski 2025/2026, la doppia 10 km a tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma a Dobbiaco. Dopo l’apertura nel segno delle sprint, il Tour de Ski 2025-2026 entra nel vivo con la seconda tappa, in programma lunedì 29 dicembre a Dobbiaco, che propone una delle prove più attese e selettive dell’intera corsa a tappe: le 10 km a tecnica classica, sia maschili sia femminili. Un appuntamento chiave, destinato a ridisegnare le prime gerarchie emerse nella giornata inaugurale e a fornire indicazioni già pesanti in ottica classifica generale.

La gara arriva all’indomani della sprint a skating che ha confermato, ancora una volta, Johannes Hoesflot Klaebo come uomo da battere. Il norvegese ha inaugurato il Tour con una vittoria di forza e controllo, lasciando agli avversari soltanto la lotta per le posizioni di rincalzo. Alle sue spalle si è confermata la profondità impressionante della Norvegia, capace di monopolizzare il podio con Lars Heggen e Oskar Opstad Vike, mentre il resto del gruppo ha potuto solo limitare i danni. Il passaggio alla 10 km in classico cambia però radicalmente lo scenario. Klaebo resta il riferimento, ma su questa distanza entrano in gioco fondisti più completi e resistenti, a partire da Harald Oestberg Amundsen, chiamato a recuperare terreno dopo una sprint interlocutoria, senza dimenticare uomini da classifica come Simen Krueger, Emil Iversen e gli svedesi Edvin Anger e Alvar Myhlback, che proprio nelle prove di endurance possono trovare spazio per risalire.

Per l’Italia, la gara di Dobbiaco rappresenta un banco di prova fondamentale. Federico Pellegrino, eliminato in semifinale nella sprint e 12° finale, dovrà stringere i denti per limitare il distacco in una prova che non è la sua specialità, mentre maggiore attenzione è rivolta a profili più adatti alla distanza come Elia Barp, Martino Carollo, Simone Daprà e Francesco De Fabiani, chiamati a una prestazione solida per restare agganciati alla corsa.

Anche in campo femminile la 10 km in classico promette di incidere in modo significativo. La sprint ha premiato la norvegese Kristine Stavaas Skistad, mentre Jessie Diggins ha chiuso ai piedi del podio, confermandosi comunque pienamente in controllo della situazione. La statunitense, leader della Coppa del Mondo e alla sua ultima partecipazione al Tour, resta una delle grandi favorite, ma la distanza di Dobbiaco è terreno ideale per fondiste di spessore come Frida Karlsson, Ebba Andersson, Heidi Weng e Astrid Slind, pronte a mettere pressione già nelle prime fasi della corsa a tappe.

In casa azzurra, la sprint ha regalato segnali incoraggianti grazie al 10° posto di Federica Cassol, capace di spingersi fino alle semifinali. La prova in classico offrirà nuove opportunità anche a Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Iris De Martin Pinter e Martina Di Centa, mentre pesa l’assenza forzata di Maria Gismondi, fermata dall’influenza e costretta a rinunciare al via. La 10 km a tecnica classica di Dobbiaco è il primo vero snodo del Tour de Ski, una gara che comincia a separare i velocisti dai pretendenti alla classifica generale. Qui si costruiscono le basi per il cammino verso la Val di Fiemme, e ogni secondo può già fare la differenza.

Si inizia alle ore 11.45 con la gara maschile, alle 14.45 la 10 km femminile.