LIVE Snowboard, PSL Davos 2025 in DIRETTA: prima gara stagionale in questa disciplina

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo slalom parallelo stagionale, in programma a Davos (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2025-2026: qualificazioni dalle ore 9.30, fasi finali dalle ore 14.00.

Saranno 15 gli azzurri al via delle qualificazioni, dei quali 10 uomini, ovvero Gabriel Messner, Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Tommy Rabanser, Fabian Lantschner e Marc Hofer, e 5 donne, ovvero Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Fava, Elisa Caffont e Sofia Valle.

In classifica generale nel settore maschile guida Aaron March con 285 punti, davanti a Maurizio Bormolini, secondo a quota 249, mentre Mirko Felicetti è quarto con 210, Roland Fischnaller è sesto con 145, ed Edwin Coratti è settimo con 126. Nel comparto femminile, invece, Lucia Dalmasso è terza con 211, Elisa Caffont è quinta con 197, e Jasmin Coratti è ottava con 124.

