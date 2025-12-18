LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: azzurri per continuare a stupire sulla pista di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante parallelo di Carezza, gara valida per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2025/2026, Sulle nevi italiane la pattuglia azzurra cerca nuovi successi ed ulteriori podi dopo un avvio di stagione sfavillante. Sulla pista “Pra di Tori” al Passo Costalunga il team guidato dal direttore tecnico Pisoni va a caccia della quinta vittoria in queste prime settimane di gare.

Ben 10 gli azzurri che prenderanno parte alle qualificazioni del mattino. Pettorali bassi e grandi aspettative per Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller ed Aaron March. Proveranno invece a staccare il pass per le fasi finali Tommy Rabanser, Fabian Lantschner e Marc Hofer. Squadrone italiano che dovrà però fare i conti con gli eterni rivali austriaci, che cercheranno di interrompere la festa azzurra con Alexander Payer, Andreas Prommegger e Benjamin Karl. Chance anche per lo sloveno Tim Mastnak ed il sudcoreano Lee Sangho.

In campo femminile saranno cinque le italiane ai nastri di partenza, con Elisa Caffont, Jasmin Coratti e Lucia Dalmasso in prima linea. A caccia della qualificazione come obiettivo primario Elisa Fava e Sofia Valle. Tra le big occhi puntati sulla nipponica Tsubaki Miki e la svizzera Ladina Caviezel, con il giovanissimo talento bulgaro Malena Zamfirova pronta ad inserirsi nella lotta al podio, al pari della polacca Aleksandra Krol-Walas e della ceca Zuzana Maderova.

Le fasi ad eliminazione diretta dello slalom gigante parallelo di Carezza inizieranno alle 12.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!