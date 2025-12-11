LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: Deromedis sogna di cominciare con un podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara della Coppa del Mondo di skicross 2025/2026 di Val Thorens. Nella località sciistica francese inizia la nuova stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con Simone Deromedis che va subito a caccia del primo podio. Appuntamento alle 13.45 con gli ottavi di finale maschili, seguiti subito dopo dai quarti di finale femminili.

Tra gli uomini saranno tre gli azzurri al via con Simone Deromedis inserito nella heat 4. L’italiano di punta se la vedrà con l’austriaco Takats, con il francese Mari e con il canadese Schmidt. Proveranno ad approdare ai quarti anche Edoardo Zorzi, che esordirà nella prima run di ottavi di finale, e Dominik Zuech, ottimo quinto nelle qualificazioni ed accreditato del miglior pettorale della terza heat. Occhi puntati sul canadese Reece Howden, che potrà fregiarsi del pettorale numero uno dopo le ottime qualifiche.

In campo femminile la sola Jole Galli proverà a portare in alto il tricolore. L’azzurra si getterà nella mischia nel secondo quarto di finale, cercando di spezzare il duo francese composto da Ballet Baz e Grillet Aubert. Quarta incomoda l’elvetica Gantenbein. Donna da battere la svedese Sandra Naeslund, vincitrice delle qualificazioni e favorita per la gara d’esordio. Papabili per il podio la svizzera Saskja Lak e la tedesca Daniela Maier.

Le fasi finali della gara di skicross di Val Thorens inizieranno alle 13.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta turno per turno dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!