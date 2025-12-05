LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: Pellegrino per salire di colpi, Cassol può stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica di Trondheim valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Comincia il secondo weekend per la Sfera di Cristallo, nel luogo che la Norvegia cerca ovviamente di avere come proprio.

Saranno 74 le partecipanti nella competizione femminile, mentre il numero nel settore maschile è di poco superiore: 89. Chiaramente il contingente più numeroso è e resta quello di casa, con Klaebo che intende fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni: vincere, e vincere da dominatore totale.

L’Italia, tra gli uomini, presenta un gruppo decisamente ampio capitanato da Federico Pellegrino, il quale forse non è al meglio (e si presume lo sarà tra un paio di mesi, per ovvie ragioni), ma che in classico ha tutta l’intenzione di provare a incidere. Di scena anche Michael Hellweger, Davide Graz, Giacomo Gabrielli, Giovanni Ticcò e Simone Mocellini.

Tra le donne, invece, confermata la presenza di Federica Cassol, che in questa tecnica vanta come miglior risultato un 13° posto a Cogne a inizio 2025. Con lei Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Iris de Martin Pinter in una gara che tenderà a vivere di una lotta Norvegia (o forse è meglio dire Skistad)-Svezia con altri possibili inserimenti.

La sprint a tecnica classica di sci di fondo di Trondheim prenderà il via alle 9:45 con le qualificazioni, poi c saranno le fasi finali dalle 12:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!