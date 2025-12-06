LIVE Sci di fondo, skiathlon Trondheim 2025 in DIRETTA: prove di Olimpiadi per Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE delle prove con partenza in linea a tecnica mista, in parole povere al via gli SKIATHLON da Trondheim (NOR), prove generali per i Giochi di Milano/Cortina 2026!

La seconda tappa di Coppa del Mondo è in scena dal tempio dello sci nordico di Trondheim, dove ieri abbiamo assistito ad una bellissima sprint a tecnica classica con le vittorie di Klaebo (100° successo in Coppa) e di Haegstroem. Quest’oggi si disputa lo skiathlon, che anticipa quello dei Giochi olimpici di Milano Cortina, che assegnerà uno dei 12 titoli della rassegna invernale italiana a 5 cerchi. Quella gara vede Federico Pellegrino provare a giocarsi le chance di medaglia, forse l’unica vera possibilità che avremo nelle gare individuali.

Pellegrino fu SECONDO proprio a Tesero in Val di Fiemme, in occasione del Tour de Ski 2024-25. Oggi proverà a ribadire la clamorosa quarta piazza dello Skiathlon di Trondheim dei Mondiali 2025, dove il podio e la medaglia mancò veramente di poco nella volata finale vinta da Klaebo. Italia che vuole ribadire i buoni segnali di Ruka con Carollo, Barp e Graz che si piazzarono tra le prime 11 posizioni all’arrivo della 20 km finnica. Tra le donne ci si aspetta un segnale da top 20 da Caterina Ganz.

Saranno 10 km in classico e 10 km a skating! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE delle prove Skiathlon maschili e femminili da Trondheim (NOR), tempio dello sci di fondo che saranno rispettivamente alle 11:10 e alle 13:00! Vi aspettiamo!