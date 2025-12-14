LIVE Sci di fondo, 10 km tl Davos 2025 in DIRETTA: Maria Gismondi cerca un acuto, attenzione a Carollo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove a tecnica libera con partenza ad intervalli da Davos (SUI) maschili e femminili. Si chiude il tormentato weekend svizzero! Un podio oggi fermerebbe le rotative!

L’Italia è carica e nel format viene dall’aver conquistato due grandi top 10 in quel di Trondheim la passata settimana. Martino Carollo e Maria Gismondi furono in grado di superarsi issandosi non lontani dai piedi del podio in gare, soprattutto quella maschile, di livello stellare. Un podio al femminile sarebbe storico, e la sensazione è che la subiachese quest’oggi possa avere le carte in regola per provarci. In gara con ambizioni anche Ganz, positiva in Norvegia e Comarella.

Bisogna battere però le svedesi Karlsson, Andersson, Sundling, Ribom e non è finita qui. Facile non è, ma ci si può provare! Al maschile invece la squadra azzurra ha dato grandi segnali di vita col podio in Team Sprint di Pellegrino e Barp e poi quello dello stesso eterno Chicco Pellegrino ieri nella sprint a tecnica libera. Oggi la squadra è chiamata ad un altro bel risultato di squadra, con Barp che fu nei 10 a Ruka e nei 15 a Trondheim. Occhio anche a David Graz, ieri nei 10 nella sprint.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE delle prove a tecnica libera con partenza ad intervalli da Davos (SUI) maschili e femminili, rispettivamente 9:50 e alle 13:45. Vi aspettiamo, nelle sprint sappiamo che possiamo dire la nostra, ma un podio oggi fermerebbe le rotative!