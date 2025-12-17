LIVE Sci alpino, Seconda prova Val Gardena 2025 in DIRETTA: cancellato l’ultimo test. Cosa è successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.46 Buongiorno amici di OA Sport. La prova odierna è stata cancellata a causa della pioggia incessante e della neve bagnata. Considerando il tour de force dei prossimi giorni, gli organizzatori hanno preferito non prendersi rischi e salvaguardare la salute degli atleti. Da regolamento, ad ogni modo, la disputa della prova di ieri è sufficiente per lo svolgimento delle discese in programma domani e sabato (venerdì invece è in programma un superG).

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Gli sciatori effettuano l’ultimo test ufficiale in vista di domani e venerdì. Dominik Paris punta a cogliere l’occasione per studiare le linee in vista delle due gare.

Nella prima prova cronometrata disputata ieri mattina il protagonista più atteso ha messo le cose in chiaro. Marco Odermatt ha fatto subito la voce grossa, lanciando un segnale inequivocabile ai diretti rivali. Il fuoriclasse elvetico ha dettato legge distanziando in maniera netta tutti i rivali fissando il miglior tempo in 2:03.68.

Alle sue spalle si sono piazzati l’austriaco Daniel Hemetsberger, secondo con 72 centesimi di distacco e Dominik Paris, terzo a 78. L’azzurro, alle prese con una pista sulla quale si era imposto nel 2023, ha risposto presente ed ha ribadito di avere tutte le carte in regola per giocarsela con i primi.

In casa Italia occhi puntati anche su Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Max Perathoner, Christof Innerhofer e Marco Abbruzzese. Tutti gli azzurri mirano a mettersi in evidenza in ottica convocazione olimpica.

La seconda prova della discesa libera di Val Gardena inizierà alle ore 10:30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del test di allenamento, per vivere appieno ogni singolo istante dello spettacolo del Circo Bianco al maschile. Buon divertimento!