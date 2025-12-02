LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Paris e gli azzurri assaggiano la Birds of Prey

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera di Beaver Creek. Si apre il lungo fine settimana sulla Birds of Prey.

Sarà una prima prova già molto importante visto che sarà anche il primo test stagionale in discesa libera. La velocità ha alzato il proprio sipario la scorsa settimana con un superG a Copper Mountain e si resta ancora sulle nevi nordamericane. Un programma che ha subito anche una piccola modifica, visto che le discese libere dovevano essere due ed invece sarà solo una nella giornata venerdì.

In casa Italia sicuramente fari puntati su Dominik Paris, che non ha un grande feeling con la Birds of Prey, ma sull’altoatesino verrà valutata soprattutto la condizione della sua caviglia dopo i problemi della settimana scorsa. Attenzione poi a Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni e Florian Schieder, che possono essere degli outsider di lusso e vogliono cominciare al meglio questa tre giorni negli USA.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Si parte alle 19.00. Buon divertimento!