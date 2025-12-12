LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Goggia sfida la grande amica Vonn

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa libera femminile in programma a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.15 italiane, ci saranno 61 atlete da 18 Paesi.

In casa Italia saranno ben nove le azzurre al via della gara odierna sulle 61 totali al cancelletto di partenza: Nicol Delago partirà col 3, Laura Pirovano col 10, Sofia Goggia col 15, Nadia Delago col 20, Elena Curtoni col 22, Roberta Melesi col 25, Sara Thaler col 42, Vicky Bernardi col 47 e Sara Allemand col 49.

Tra le altre favorite della gara, per quanto visto nelle prove cronometrate, la statunitense Lindsey Vonn, inserita nel secondo gruppo di merito (poteva pescare un pettorale tra 1 e 5 e tra 16 e 20), partirà col numero 16, quindi subito dopo l’azzurra Sofia Goggia.

Quella odierna è la prima discesa femminile e, in generale, la prima gara delle discipline veloci della stagione (una sorta di Speed Opening, dunque). Finora, infatti, nelle sette gare disputate, si erano tenute soltanto prove tecniche, slalom e giganti.

La prima discesa libera femminile in programma a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.15: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.45 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!