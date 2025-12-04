LIVE Sci alpino, discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Paris prova a domare la mai amata Birds of Prey

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa maschile di Beaver Creek (USA), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi della Birds of Prey assisteremo a una gara aperta a qualsiasi risultato e in cui non sarà semplice per gli atleti interpretare le mutevoli condizioni del manto nevoso.

Dominik Paris è tra gli sciatori più attesi di questo appuntamento. Messo alle spalle l’Opening di Copper Mountain in superG, Domme vuol esprimere tutto il proprio potenziale, sperando di sfruttare tutte le indicazioni che ha acquisito nelle due prove cronometrate a precedere questa gara. Un avvicinamento un po’ tormentato per tutti i protagonisti a causa del meteo.

Come spiegato dalla FISI, la Federazione Internazionale ha infatti deciso di anticipare alle 19.00 odierne la discesa libera inizialmente in programma domani, riservandosi di valutare in giornata se ci sarà modo di disputare nel fine settimana il superG, programmato al momento per sabato. Cancellata quindi la seconda delle due discese inizialmente previste, mentre resta confermato il gigante di domenica.

Paris sarà il primo azzurro a presentarsi al cancelletto di partenza col pettorale n.15. A seguire ci sarà Florian Schieder (n.16), apparso in buona forma nell’ultima prova cronometrata. Gli altri italiani in gara saranno Mattia Casse (n.30), Guglielmo Bosca (n.32), il migliore nel superG a Copper Mountain, Christof Innerhofer (n.37), Benjamin Jacques Alliod (n.40), Nicolò Molteni (n.42) e Giovanni Franzoni (n.48).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della discesa maschile di Beaver Creek (USA), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 19.00 italiane.