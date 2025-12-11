LIVE Scandicci-Club Alianza Lima, Mondiale per club volley femminile 2025 in DIRETTA: nuovo impegno contro le peruviane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sfida del girone A del Mondiale per Club femminile 2025 di pallavolo tra Savino Del Bene Scandicci e Club Alianza Lima. La Savino Del Bene Scandicci si prepara a vivere un passaggio già significativo del proprio percorso nel Mondiale per Club: nella serata italiana (21.00), le toscane affronteranno le peruviane del Club Alianza Lima, squadra alla portata delle italiane ma da non sottovalutare.

La corsa della Savino Del Bene Scandicci nel Mondiale per Club entra nella sua fase più delicata. L’ultima partita della Pool A può trasformarsi nel biglietto d’ingresso diretto per la semifinale, un traguardo che le toscane puntano a raggiungere senza passare dai calcoli. Di fronte troveranno il Club Alianza Lima, squadra dominante in patria ma ancora alla ricerca di un’identità competitiva contro avversarie di caratura internazionale. È un incrocio che, almeno sulla carta, pende dalla parte italiana, ma arriva in un momento della competizione in cui lucidità e gestione delle energie pesano tanto quanto la qualità tecnica. L’esordio di Scandicci nel torneo ha mostrato una squadra efficace ma non ancora nella sua versione più fluida. Il 3-0 inflitto allo Zhetysu ha messo in luce un gruppo capace di accendersi nei momenti decisivi, pur attraversando alcune fasi di gioco meno brillanti. I numeri parlano chiaro: Ekaterina Antropova ha guidato l’attacco con 19 punti, mentre Weitzel (12) e Skinner (10) hanno completato la manovra offensiva con continuità. Fondamentale, come spesso accade, l’apporto a muro: i 6 block di Linda Nwakalor hanno orientato il match a favore delle toscane. Una prova che rispecchia il percorso stagionale della formazione di Marco Gaspari, reduce da una lunga sequenza di risultati positivi fra Serie A1 e Champions League.

L’Alianza Lima, però, è un avversario da non sottovalutare. Il ruolino nel campionato peruviano – otto vittorie in altrettante gare e solo due set concessi – racconta di una squadra che arriva al Mondiale con entusiasmo e compattezza. Il confronto con Osasco, terminato con un chiaro 3-0, ha evidenziato la distanza rispetto alle big del torneo, ma anche alcune qualità: ordine nel cambio palla, buona tenuta difensiva e un carattere che può mettere in difficoltà chiunque entri in campo senza la giusta concentrazione.

La rosa guidata da Facundo Morando combina profili esperti e giovanissimi talenti. In cabina di regia la colombiana María Alejandra Marín offre stabilità e precisione, sostenuta dalle giovani Doris Manco e Ivanna Gonzáles. In posto due spicca la potenza della dominicana Yanlis Féliz, affiancata dalla francese Maëva Orlé e dalla giovanissima Daniela Javier, classe 2008. Il reparto schiacciatrici è ampio e variegato: l’argentina Elina Rodríguez è il punto di riferimento, mentre Ostos, Loroña, Yábar, Ysabella Sánchez e le giovanissime Céspedes e Bernuy garantiscono freschezza e ritmo. Al centro spicca l’esperienza di Clarivett Yllescas, affiancata dalla statunitense Meegan Hart e da una batteria di giovani giocatrici che completano un reparto fisico e in crescita. In seconda linea operano i liberi Zahira Quiñe ed Esmeralda Sánchez, responsabili dell’equilibrio difensivo.

Per Scandicci la chiave sarà partire forte: pressione al servizio per togliere precisione alla regia di Marín, attenzione nella correlazione muro-difesa e continuità nei cambi palla. Gaspari potrà contare su una profondità di roster che poche squadre al mondo possono vantare: oltre ad Antropova, Skinner e Weitzel, saranno preziosi gli ingressi di Bosetti, Franklin, Graziani, la regia esperta di Ognjenović e la sicurezza del libero Brenda Castillo. Per l’Alianza Lima questo match rappresenta soprattutto un’opportunità per crescere; per Scandicci, invece, è il momento di confermare ambizioni e chiudere il girone da protagonista. Le semifinali sono a un passo: sta alle toscane decidere quanto grande sarà questo passo.