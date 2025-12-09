LIVE Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: importante fare punti in Austria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile 2025 in DIRETTA, la Juventus deve fare punti.

La Juventus Women torna sul campo europeo per sfidare lo SKN St. Polten in Champions League. Sulla carta sembra una partita senza particolare storia, ma la realtà è ben diversa. Le giocatrici torinesi, quindi, non possono abbassare la guardia: mancano solo due sfide alla fine del gruppo unico e ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa ai playoff e, magari, a un accesso diretto agli ottavi di finale.

Siamo ormai nella situazione in cui ogni punto ha un peso eccezionalmente grande e qualunque passo falso rischia di lasciare segni interni sul cammino europeo. Lo St. Polten sfida la Juventus con poche aspettative, essendo al penultimo posto con un solo punto e già fuori dalla battaglia della qualificazione. Ma, davanti ai propri fans, vorrà chiudere il percosso con orgoglio: una spinta che può renderlo più complicato del previsto.

Si può immaginare un team austriaco attento, chiuso, pronto a ripartire quando possibile, pur essendo consapevole che la differenza di qualità con la Juventus è evidente. Lo St. Polten dovrebbe schierarsi con un assetto attento: difesa a cinque, centrocampo pieno e due punte in cerca di ripartenze. La Juventus, quindi, dovrebbe riprender dalle sue certezze europee, puntando sul solito blocco.

Probabili formazioni

St. Polten: Schluter, Krizaj, Nargy, Ebert, Klein, Gutmann, Matavkova, Laino, Peneau, Elomore, Brunold.

Juventus: Peyraud Magnin; Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell, Godo, Pinto, Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard.

Calcio d'inizio alle ore 18.45.