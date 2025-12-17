LIVE Roma-Sankt Pölten, Champions League calcio femminile in DIRETTA: sfida tra i due fanalini di coda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida fra Roma e SKN St.Pölten, valida per l’ultimo turno della UEFA Women’s Champions League 2025-2026.

Nella sfida odierna si affrontano penultima e ultima nella classifica e per nessuna delle due c’è la possibilità di qualificarsi ai turni successivi, essendo arrivati all’ultima giornata dei gironi. La Roma si presenta a questa sfida in 17esima posizione, con un solo punto fatto, ottenuto nella quarta giornata contro l’Oud-Heverlee Leuven, terminato 1-1. SKN St.Pölten, invece, 18esimo, con gli stessi punti delle giallorosse, ma con una differenza reti peggiore. Le austriache sono riuscite a pareggiare con il Valerenga (2-2), squadra che ha affrontato, anche, il team capitolino, imponendosi per 1-0.

Nell’ultimo match disputato la Roma ha affrontato in campionato la Ternana, vincendo fuori casa per 0-2, mantenendo il primo posto in classifica. Le ragazze di Rossettini hanno ora 5 punti di vantaggio sulla Juventus (seconda in campionato), frutto, anche, della sola sconfitta rimediata in Serie A, contro la Fiorentina (5-2). STK St. Pölten che, invece, ha giocato l’ultimo match martedì scorso, perdendo in Champions 0-5 contro la Juventus. In campionato, le ragazze allenate da Laurent Fassotte, si trovano in seconda posizione, dietro all’Austria Vienna, contro cui è, anche, arrivata l’unica sconfitta nella massima serie femminile dell’Austria.

Difficile trovare una vera favorita, ma la Roma sembra aver una rosa di qualità maggiore rispetto alle avversarie. Giallorosse che possono contare su un gruppo unito e molto bilanciato, con un attacco che fa la differenza in Serie A. Le difese saranno il tema principale del match, con le peggiori difese del torneo (Roma 18 e St. Polten 22 gol subiti) a confronto. Entrambe cercheranno la vittoria per non terminare il loro viaggio in ultima posizione, considerando, anche, che ci sarà lo scontro diretto fra Benfica e PSG, quindicesima e sedicesima con gli stessi punti di Roma e St.Polten.

Ecco le probabili formazioni:

Roma (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Di Guglielmo; Greggi, Rieke, Giugliano; Dragoni, Viens e Pilgrim. All: Luca Rossettini.

SKN St. Pölten (4-4-2): Schlüter; Gutmann, Klein, Ebert, Krizaj; Mattner-Trembleau, Peneau, Laino, Nagy; Matavkova, Brunold. All: Laurent Fassotte.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale del match fra Roma e SKN St. Pölten, valido come ultima partita del girone della UEFA Women’s Champions League 2025-2026. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21.00. Buon divertimento!