LIVE Perugia-Swehly Sports Club, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: debutto contro i libici

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell’esordio della Sir Safety Perugia nel Mondiale per club maschile. La squadra capitanata da Simone Giannelli, se la vedrà con la formazione libanese di Swehly, campione della Champions League africana in carica. Il match è assolutamente alla carta della squadra italiana, che arriva in Brasile come una delle grandi favorite per la vittoria finale.

Perugia in campionato sta confermando il suo dominio con la consapevolezza di poter ripetere la vittoria ottenuta nella stagione 2023/2024. Nella massima serie italiana, infatti, la squadra allenata da Angelo Lorenzetti ha perso solo due partite in campionate al netto di dieci vittorie di cui ben quattro di fila. Le disfatte, arrivate consecutivamente, sono stati match andati a favore rispettivamente di Verona per 2-3 e di Trento per 3-1.

Per quanto riguarda la squadra africana, come detto campionessa in carica della Champions League continentale, le vittorie di fila nella competizione internazionale sono ben nove, con l’ultima sconfitta ufficiale che risale al 25 aprile 2021 contro lo Zamalek, per 3-0. Il divario tra i libani e perugini è davvero enorme, ma l’avversario non va sottovalutato visto l’ampio livello della competizione intercontinentale.

Il match tra Perugia e Swehly inizierà alle 17.30 e verrà disputato a Belem, in Brasile. L’Italia cerca la vittoria anche nell’edizione maschile dopo l’enorme successo di Scandicci che nei giorni scorsi ha sconfitto la connazionale Conegliano per 3-1: con la squadra capitana da un due volte campione del Mondo come Giannelli, l’obiettivo è più che possibile da raggiungere. Segui il match punto dopo punto con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live! Buon divertimento a tutti!