LIVE Partizan-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta nodale per elevare le ambizioni

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di stagione regolare di Eurolega 2025-2026 che vede di fronte dalla Stark Arena di Belgrado tra Partizan e VIRTUS OLIDATA BOLOGNA, si gioca la prima di due trasferte caldissime in Serbia.

La squadra di coach Dusko Ivanovic è attesa da una doppia sfida contro le due squadre serbe in Eurolega, che diranno tanto se non tutto delle ambizioni bolognesi per questa stagione europea. Virtus che viene dalla sconfitta in casa di Milano nel big match di Serie A, e che in Eurolega si trova a 7 vittorie e 8 sconfitte, ultima delle quali la prima in casa contro l’Hapoel. Il Partizan si trova a 6 vittorie e 9 sconfitte, appena dietro la Virtus, e oggi deve essere battuto per continuare a sognare l’approdo ai Playoff.

Tra le stelle della compagine serba c’è l’ex NBA Jabari Parker, così come Shake Milton e il greco Nicholas Calathes. Seppur il rooster della squadra che da poco incassato le dimissioni di Zeljko Obradovic, e vediamo come reagirà la squadra in Europa, visto che il record non sorride (6-9). Una squadra che comprende i sopra citati e anche con Bonga e Marinkovic, di certo sorprende che sia lontanissima al momento dalla zona play-in.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sfida cruciale di Eurolega 2025-2026 tra Partizan Belgrado e VIRTUS BOLOGNA, si parte alle ore 20:30. Vi aspettiamo!