LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: aperitivo di scudetto

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Virtus Bologna, Serie A di basket 2025-2026! Secondo confronto stagionale tra le due squadre dopo la semifinale della Supercoppa Italiana vinta dall’Olimpia Milano, ritrovandosi poi di fronte anche in Eurolega.

I meneghini devono vincere per provare a risalire la classifica, con l’EA7 Emporio Armani attualmente in sesta posizione con 12 punti e a -6 dalla vetta occupata dagli acerrimi rivali e da Brescia. Nell’ultimo turno disputato la compagine di coach ‘Peppe’ Poeta ha battuto la Dolomiti Energia Trentino dopo due sconfitte consecutive, con Zach LeDay e Armoni Brooks in grande spolvero al pari di Josh Nebo e di Leandro Bolmaro.

La Virtus Bologna vuole invece vendicare la sconfitta in Supercoppa, con i campioni d’Italia in carica che guidano la graduatoria con 18 punti al pari della Germani Brescia. Coach Dusko Ivanovic si affiderà nuovamente alle fiammate di Carsen Edwards e all’esplosività di Saliou Niang, con Luca Vildoza e Alen Smailagic a dare man forte anche per riscattare il ko in Eurolega di venerdì sera contro l’Hapoel Tel Aviv.

Palla a due che verrà alzata questa sera alle ore 20:00 all'Unipol Forum di Assago (Milano). Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da LBA TV, SkyGO e Now TV.