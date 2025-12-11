LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: snodo cruciale per non perdere il treno playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Panathinaikos, match valevole per la quindicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Sfida importantissima al Forum.

Si è arrivata al quel punto della stagione dove anche una vittoria può segnare uno snodo cruciale della stagione. Milano è reduce dalla sconfitta contro il Baskonia, ma ora vivrà alcune settimane decisive in Eurolega, visto che avrà tre sfide casalinghe consecutive con Panathinaikos, Real Madrid e Fenerbahce. Dopo questo trittico di partite sicuramente il futuro europeo della squadra di Poeta sarà ben indirizzato.

Servirà una grande prestazione all’Olimpia, che continua ad avere l’infermeria piena. Recupererà almeno Marko Guduric, che deve dare una svolta alla sua stagione milanese, visto che finora in maglia Olimpia il serbo non è quasi mai riuscito a dimostrare il suo vero valore.

Al Forum arriva una delle migliori squadre dell’Eurolega, sicuramente una delle prime tre candidate alla vittoria finale. Il Pana in questo momento è al quinto posto in classifica con un record di 9-5, ma in questa stagione qualche volta ha avuto dei passaggi a vuoto e soprattutto ha già perso in Italia in casa della Virtus Bologna.

La palla a due di Olimpia Milano-Panathinaikos, match valevole per la quindicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!