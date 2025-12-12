LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: entra in scena Carlos D’Ambrosio, occhio a Di Pietro e Lazzari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta. Alla piscina Comunale di Riccione si disputa l’ultima grande manifestazione nazionale di un 2025 che ha regalato tante soddisfazione al nuoto azzurro. Tante le assenze, inevitabili a causa dei programmi di tante star azzurre (Ceccon, Razzetti, oltre a Curtis e Bottazzo che negli States sono di stanza) di trascorrere qualche mese in un altro continente e a causa del virus influenzale che ha colpito buona parte della squadra azzurra di ritorno da Lublino. Restano, per quelli che ci saranno, ancora due giorni di passerelle, applausi, festa e auguri ma anche di voglia di gareggiare e di riscatto per chi non ha partecipato o non è riuscito a centrare i propri obiettivi agli Europei di Lublino.

I connotati sono quelli di una manifestazione pensata per mettere in mostra i gioielli del movimento e magari consentire a qualcuno di riscattarsi dopo un periodo non così esaltante. Una rassegna che si svolgerà con formula a serie, prevedendo altre quattro sessioni di gara, due per giorno oggi e domani, dopo quella di ieri pomeriggio. Le prove verranno disputate in vasca a dieci corsie, mentre le due serie migliori saranno ridotte a otto corsie. L’evento è aperto anche agli atleti stranieri in possesso del tempo limite previsto dal regolamento. Non saranno previste staffette. L’impianto ospita 116 società per un totale di 506 atleti. Tra questi ci sono i reduci dagli Europei dei record di Lublino, tra cui spiccano i medagliati Silvia Di Pietro (50 stile libero), Simona Quadarella (200, 400, 800 e 1500 stile libero), Leonardo Deplano (50, 100 stile libero), Lorenzo Zazzeri (50, 100 stile libero), e la Next Gen rappresentata da Carlos D’Ambrosio (100, 200, 400 stile libero) e Alessandra Mao (50, 100, 200 e 400 stile libero).

Grande curiosità su quello che potrà fare la 14enne veneta, in costante ascesa nelle sue specialità e forse desiderosa di conquistare un titolo tricolore, come accaduto quest’anno nei 200 stile libero degli Assoluti primaverili in lunga. D’Ambrosio, dal canto suo, vorrà rifarsi dopo un campionato continentale che non l’ha soddisfatto. Una stagione piuttosto lunga per l’italo-cubano, terminata con i Mondiali juniores dove è stato eletto MVP. Riprendere non è stato semplice e la vasca da 25 metri non è sempre sua alleata. Una seconda chance la cercheranno anche atleti come Alessandro Miressi e Sofia Morini, rimasti fuori dalla spedizione tricolore in Polonia e desiderosi di lasciare il segno in ciò che resta del 2025, con l’obiettivo di rilanciare le proprie ambizioni in vista di ciò che verrà.

Il programma prevede per oggi la prima sessione mattutina che scatterà con le serie più veloci dalle 10:25 con i 50m farfalla M, 10.30 100m misti F, 10.36 200m rana M, 10.55 800m stile libero F, 11.10 200m misti M, 11.25 100m dorso F, 11.38 800m stile libero. La sessione pomeridiana scatterà per le serie più veloci alle 17.55 con i 50m farfalla F, 18.03 100m dorso M, 18.04 200m misti F, 18.19 100m rana M, 18.32 200m rana F, 18.47 100m stile libero M, 19.00 100m stile libero F.

