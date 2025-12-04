LIVE Novara-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: si fa sul serio contro una delle favorite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Novara-Fenerbache Istanbul, partita valevole per la seconda giornata della Pool B della Champions League di volley femminile 2025/2026. Test importante per l’Igor Gorgonzola Novara: la formazione piemontese ospita una delle squadre più forti di questa competizione con l’obiettivo di capire il proprio valore in campo europeo.

La squadra di Lorenzo Bernardi ha vinto in rimonta all’esordio in questa CEV Champions League. Le campionesse della Coppa CEV, la seconda competizione europea per importanza, hanno iniziato il proprio cammino nel massimo campionato continentale contro il PGE Budowlani Lodz. Nella trasferta polacca l’Igor Novara si è imposta per 3-1 (20-25, 25-19, 25-23, 25-17).

Successo all’esordio anche per il Fenerbache Medicana Istanbul. Davanti al proprio pubblico la formazione turca ha regolato lo Sport Lisboa e Benfica con un netto 3-0 (25-18, 25-19, 25-12). La squadra turca ha ottenuto questa vittoria nonostante l’assenza di Alessia Orro. La palleggiatrice italiana non ha disputato neppure l’ultimo incontro di campionato ed è in dubbio per la sfida di questa sera.

Novara proverà a restare imbattuta contro il Fenerbache. Tra le due squadre ci sono quattro precedenti, tutti favorevoli alla formazione italiana. Le piemontesi si sono imposte 3-2 e 3-0 nel doppio confronto della fase a gironi del 2018, ultima stagione in cui le turche non sono riuscite a raggiungere la fase a gironi, e con un doppio 3-1 nella sfida dei quarti di finale del 2021.

L'incontro tra Igor Gorgonzola Novara e Fenerbache Medicana Istanbul è in programma al Pala Igor alle 18.00.