LIVE Monza-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: trasferta ostica per i campioni d’Italia

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Vero Volley Monza e l’Itas Trentino, valido per la seconda giornata di del girone di ritorno della regular season della Superlega Credem Banca. Una trasferta ostica per i campioni d’Italia, con Alessandro Michieletto, Roberto Sbertoli e Daniele Lavia che puntano ad allontanarsi dalla squadra neo campione del Mondo con cui è a pari punti in classifica, la Sir Safety Perugia.

La partita non è scontata, ma il pronostico comunque regge a favore della squadra di Michieletto soprattutto per lo storico stagionale di Trento in campionato fino a questo momento che recita dieci vittorie e solo due sconfitte, contro Civitanova per 3-1 e contro Verona per 3-1. Sono otte le vittorie di fila in campionato e nove quelle in stagione considerando il successo europeo contro il Lubiana in Champions League.

Per quanto riguarda Monza, lo stato di forma è ottimo. Infatti sono tre le vittorie di fila arrivate contro Civitanova per 3-1, contro Padova per 3-1 e contro Grottazzolina per 3-2, con l’ottavo posto, valido per i play off, momentaneamente raggiunto. Come detto, il pronostico non li aiuta ma il fattore campo e la voglia di fare bene potrebbero mettere in difficoltà Trento.

Il match tra Monza e Trento inizierà alle 18 e verrà disputato all'Opiquad Arena dell'omonima città che da il nome alla squadra, gli arbitri di gara saranno Ubaldo Luciani come primo e Ilaria Vagni.