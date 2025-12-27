LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida stellare, campionesse in carica per l’allungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della 17ma giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Il calendario natalizio della Serie A1 femminile si regala un epilogo di altissimo livello: la 17ª giornata si chiude infatti con una delle sfide simbolo della pallavolo italiana contemporanea. All’Allianz Cloud di Milano tornano ad affrontarsi Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, un confronto che negli ultimi anni ha deciso trofei, acceso rivalità e contribuito a definire le gerarchie del campionato. Non è soltanto una partita da tre punti, ma un passaggio chiave della stagione, carico di significati tecnici ed emotivi.

Da una parte c’è Milano, la squadra che lo scorso ottobre ha spezzato il dominio veneto conquistando la Supercoppa; dall’altra Conegliano, capolista imbattuta, ancora a punteggio pieno dopo sedici giornate di campionato. Due storie che si incrociano di nuovo, con motivazioni fortissime e prospettive differenti, ma entrambe orientate verso l’eccellenza. Il percorso di Milano racconta di una squadra capace di alternare prestazioni di altissimo livello a qualche passaggio a vuoto. Le lombarde hanno dimostrato di poter sostenere ritmi elevatissimi e di saper alzare l’asticella nei grandi appuntamenti, come certificato dal successo in Supercoppa e da diverse vittorie esterne di peso. Allo stesso tempo, alcune battute d’arresto, come lo stop di Vallefoglia, hanno evidenziato una discontinuità ancora da limare, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi dei set. In classifica Milano resta pienamente inserita nel gruppo di vertice, ma questa sfida rappresenta un test cruciale per misurare la reale capacità di tenere continuità contro il punto di riferimento del campionato.

Conegliano arriva a Milano forte di numeri che parlano da soli. Sedici vittorie su sedici, una superiorità ribadita settimana dopo settimana e una solidità che non ha vacillato nemmeno durante il fitto calendario internazionale. Le venete hanno dimostrato di saper attraversare fasi diverse della stagione senza perdere equilibrio, grazie a una profondità di roster che consente di mantenere sempre altissimo il livello di gioco. Il ritorno del sestetto titolare, con la diagonale Wolosz–Haak, la qualità offensiva garantita da Gabi e Zhu, la solidità al centro di Chirichella e Lubian, con la possibile disponibilità anche di Fahr dopo lo stop, e la sicurezza in seconda linea di De Gennaro, restituisce l’immagine di una squadra intenzionata a chiudere l’anno solare riaffermando la propria leadership.

Il precedente di ottobre aggiunge ulteriore tensione agonistica alla sfida. La finale di Supercoppa, vinta da Milano al termine di una partita intensa e combattuta, resta uno snodo fondamentale della stagione: l’unico vero passo falso italiano di Conegliano, cui si è aggiunta due settimane fa la sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro Scandicci. Da allora l’Imoco ha ripreso a macinare successi con impressionante regolarità, ma quel risultato continua a rappresentare un riferimento tecnico e psicologico. Milano ha dimostrato che, se riesce a reggere l’impatto iniziale e a incidere con il servizio, può trascinare Conegliano su un terreno meno lineare.

Dal punto di vista tattico, la partita si giocherà su alcuni snodi ben precisi. Milano dovrà spingere al servizio per limitare la fluidità del cambio palla avversario e lavorare con grande attenzione nella fase muro-difesa contro un attacco estremamente vario. Conegliano, dal canto suo, cercherà di gestire i momenti di pressione senza forzare, affidandosi alla qualità della ricezione e alla capacità di distribuire il gioco con continuità, anche nelle fasi più delicate. L’Allianz Cloud è pronto a fare da cornice a una serata di grande pallavolo, con un’atmosfera che può incidere sull’inerzia emotiva del match. Per Milano è l’occasione di confermare il proprio ruolo di reale alternativa alla capolista; per Conegliano, invece, una tappa fondamentale per difendere l’imbattibilità e consolidare ulteriormente il primato. In ogni caso, è una sfida destinata a lasciare il segno sulla stagione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della 17ma giornata del campionato di serie A1 femminile di volley tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.00!